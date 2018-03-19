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В Украине зарегистрировано более 3 тысяч беженцев

НовостиОбщество    19.03.2018 - 21:53
Фото: встреча с помощником Управления верховного комиссара ООН (пресс-служба МВД)
Фото: встреча с помощником Управления верховного комиссара ООН (пресс-служба МВД)

Преимущественно это люди, которые бежали от вооруженного конфликта в своей стране

В Украине на данный момент зарегистрировано более трех тысяч беженцев. Об этом сегодня, 19 марта, сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Татьяна Ковальчук, передает пресс-служба МВД.

На встрече с помощником Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев по вопросам операций Джорджем Окот-Оббо Ковальчук отметила, что беженцами в Украине преимущественно являются люди, которые бежали от вооруженного конфликта в своей стране.

"В рамках нашей Стратегии 2020 мы разработали план действий, а также создали рабочую группу, которая занимается вопросами миграционной политики. Сейчас очень важно создать безопасную среду для наших граждан, для иностранных гостей и для лиц, которые при разных неблагоприятных обстоятельствах стали беженцами", - сказала заместитель министра.

Участники встречи также обсудили дальнейшее сотрудничество и возможные совместные проекты.

"Ситуация с безопасностью в мире заставляет людей массово покидать свои дома и искать убежища в других государствах. У нас есть беженцы со всего мира. Конечно, больше всего из тех стран, где идут войны. Поэтому мы очень благодарны государству Украина за ее взвешенную миграционную политику и за плодотворное сотрудничество", - сказал Джордж Окот-Оббо.

Напомним, ранее сообщалось, что количество прошений об убежище в ЕС в 2017 году снизилось вдвое.

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Теги: Виталий Ковальчук, миграционное законодательство, Беженцы
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