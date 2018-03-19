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В Україні зареєстровані понад 3 тисяч біженців

НовиниСуспільство    19.03.2018 - 21:53
Фото: зустріч з помічником Управління верховного комісара ООН (прес-служба МВС)
Фото: зустріч з помічником Управління верховного комісара ООН (прес-служба МВС)

Переважно це люди, які втікали від збройного конфлікту у своїй державі

В Україні наразі зареєстровані понад три тисяч біженців. Про це сьогодні, 19 березня, повідомила заступник міністра внутрішніх справ України Тетяна Ковальчук, передає прес-служба МВС.

На зустрічі з помічником Управління верховного комісара ООН у справах біженців з питань операцій Джорджем Окот-Оббо Ковальчук зазначила, що біженцями в Україні переважно є люди, які втікали від збройного конфлікту у своїй державі.

"У рамках нашої Стратегії 2020 ми розробили план дій, а також створили робочу групу, яка займається питаннями міграційної політики. Наразі дуже важливо створити безпечне середовище, для наших громадян, для іноземних гостей та для осіб, які за різних несприятливих обставин стали біженцями", - сказала заступник міністра.

Учасники зустрічі також обговорили подальшу співпрацю та можливі спільні проекти.

"Безпекова ситуація в світі спонукає людей масово покидати свої домівки та шукати прихистку в інших державах. Ми маємо біженців з усього світу. Звісно, найбільше з тих країн, де тривають війни. Тому ми дуже вдячні державі Україна за її виважену міграційну політику і за плідну співпрацю", - сказав Джордж Окот-Оббо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість прохань про притулок в ЄС в 2017 році знизилася вдвічі.
 

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Теги: Віталій Ковальчук, миграционное законодательство, Біженці
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