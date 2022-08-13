В Украине зарегистрировали петицию об отмене указа о лишении Корбана гражданства

Инициатором петиции выступил юрист, экс-замглавы ЦИК Андрей Магера.

"Считаем, что это наносит существенный удар по авторитету нашего государства как правового и европейского, а в условиях войны – по обороноспособности Днепра как одного из ключевых центров сопротивления российской агрессии. Ведь вклад Геннадия Корбана в дело защиты Украины сейчас, как и в 2014 году, весомый и бесспорный", - говорится в тексте петиции.

По мнению юриста, указ противоречит не только Конституции Украины, но и ряду многосторонних международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено законами Украины.

В частности, частью национального законодательства и обязательными к исполнению в Украине являются:

1) Конвенция о статусе апатридов 1954;

2) Конвенция о сокращении безгражданства в 1961 году;

3) Европейская конвенция о гражданстве в 1997 году.

"Следовательно, мною инициирована на веб-сайте президента Украины электронная петиция об исправлении ошибки и пересмотре (отмене) Указа президента Украины (N 502/2022) от 18 июля 2022 года в части Геннадия Корбана", - добавляет юрист.