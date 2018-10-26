ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Украине зарегистрировали госагентство для закупки лекарств

Новости » Общество    26.10.2018 - 19:49
Иллюстративное фото (antiaids.org)
Иллюстративное фото (antiaids.org)

Минздрав зарегистрировал госпредприятие "Медицинские закупки Украины"

Министерство здравоохранения зарегистрировало госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение пресс-службы ведомства.

"25 октября Министерство здравоохранения зарегистрировало государственное предприятие "Медицинские закупки Украины", которое со временем может получить статус централизованной закупочной организации. Это предприятие обеспечит дальнейшее развитие реформы закупок лекарственных средств и создание центра закупочной экспертизы", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что ГП "Медицинские закупки Украины" будет постепенно перенимать практики, наработанные международными партнерами, и с 2020 года сможет полноценно функционировать и производить закупки за средства государственного бюджета. Планируется ввести электронный каталог лекарственных средств и медицинских изделий, который будет иметь вид онлайн-магазина в системе ProZorro. 

ГП будет подчиняться Министерству здравоохранения Украины. Контроль над предприятием будет осуществлять независимый наблюдательный совет, в состав которого войдут представители государственных органов, международных организаций, пациентских и антикоррупционных общественных организаций. 
Кроме пилотных закупок за средства Глобального фонда, в 2018 году должны быть запущены процедуры формирования Наблюдательного совета и конкурса на отбор руководителя ГП "Медицинские закупки Украины". Совет должен быть сформирован в течение 6 месяцев.

Напомним, в конце сентября Кабинет министров Украины утвердил Концепцию реформирования механизма публичных закупок лекарственных средств и медицинских изделий.  

Бюджет на выезде: сколько чиновники Кабмина тратят на заграничные командировки В Раде заявили о важности создания госсистемы оценки технологий здравоохранения
Новости Украины Министерство здравоохранения Украинылекарства
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь