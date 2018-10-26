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В Україні зареєстрували держагентство для закупівлі ліків

Новини » Суспільство    26.10.2018 - 19:49
Ілюстративне фото (antiaids.org)
Ілюстративне фото (antiaids.org)

МОЗ зареєструвало держпідприємство "Медичні закупівлі України"

Міністерство охорони здоров'я зареєструвало держпідприємство "Медичні закупівлі України" (МЗУ). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення прес-служби відомства.

"25 жовтня Міністерство охорони здоров’я зареєструвало державне підприємство “Медичні закупівлі України”, яке з часом має отримати статус централізованої закупівельної організації. Це підприємство забезпечить подальший розвиток реформи закупівель лікарських засобів і створення центру закупівельної експертизи", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ зазначили, що ДП "Медичні закупівлі України" буде поступово переймати практики, напрацьовані міжнародними партнерами, і з 2020 року зможе повноцінно функціонувати і виробляти закупівлі за кошти державного бюджету. Планується ввести електронний каталог лікарських засобів і медичних виробів, який буде мати вигляд онлайн-магазину в системі ProZorro.

ДП підпорядковуватиметься Міністерству охорони здоров'я України. Контроль над підприємством буде здійснювати незалежна наглядова рада, до складу якої увійдуть представники державних органів, міжнародних організацій, пацієнтських та антикорупційних громадських організацій. Крім пілотних закупівель за кошти Глобального фонду, в 2018 році повинні бути запущені процедури формування Наглядової ради та конкурсу на відбір керівника ДП "Медичні закупівлі України". Рада має бути сформована протягом 6 місяців.

Нагадаємо, в кінці вересня Кабінет міністрів України затвердив Концепцію реформування механізму публічних закупівель лікарських засобів і медичних виробів.

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