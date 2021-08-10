4532 нотариуса подали заявление, чтобы получить доступ к государственному земельному кадастру. Среди 5082 заявлений - согласовано 4473, а отказано 592.

Отметим, что закон о рынке земли вступил в силу 1 июля 2021 года. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю имеют право исключительно физические лица и граждане Украины. Также для них действует ограничение в размере 100 гектаров. Вопрос о продаже земли лицам, не имеющим украинского гражданства и иностранцам - решается на общенациональном референдуме.



Добавим, что в пятерку областей с наибольшей площадью земель, в отношении которых зарегистрированы сделки, попали:

Полтавская область;

Харьковская область;

Кировоградская область;

Днепропетровская область;

Киевская область.

Фото: в Украине зарегистрировали более 5 тысяч земельных сделок (minagro.gov.ua)