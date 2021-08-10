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В Украине зарегистрировали более 5 тысяч земельных сделок

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Киев, Вторник 10 августа 2021 15:55
В Украине зарегистрировали более 5 тысяч земельных сделок Фото: в Украине зарегистрировали более 5 тысяч земельных сделок (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, по состоянию на сегодня в стране заключено 5206 земельных сделок. Харьковская и Полтавская области лидируют по площади земель, в отношении которых зарегистрированы сделки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства.

4532 нотариуса подали заявление, чтобы получить доступ к государственному земельному кадастру. Среди 5082 заявлений - согласовано 4473, а отказано 592.

Отметим, что закон о рынке земли вступил в силу 1 июля 2021 года. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю имеют право исключительно физические лица и граждане Украины. Также для них действует ограничение в размере 100 гектаров. Вопрос о продаже земли лицам, не имеющим украинского гражданства и иностранцам - решается на общенациональном референдуме.

Добавим, что в пятерку областей с наибольшей площадью земель, в отношении которых зарегистрированы сделки, попали:

  • Полтавская область;
  • Харьковская область;
  • Кировоградская область;
  • Днепропетровская область;
  • Киевская область.

В Украине зарегистрировали более 5 тысяч земельных сделокФото: в Украине зарегистрировали более 5 тысяч земельных сделок (minagro.gov.ua)

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