Згідно з даними міністерства аграрної політики та продовольства України, станом на сьогодні в країні укладено 5206 земельних угод. Харківська та Полтавська області лідирують за площею земель, щодо яких зареєстровано правочини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу міністерства .

4532 нотаріуси подали заяву, аби отримати доступ до Державного земельного кадастру. Серед 5082 заяв - погоджено 4473, а відмовлено 592.

Відзначимо, що закон стосовно ринку землі набрав чинності 1 липня 2021 року. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю мають право виключно фізичні особи й громадяни України. Також для них діє обмеження у розмірі 100 гектарів. Питання стосовно продажу землі особам, які не мають українського громадянства й іноземцям - вирішується на загальнонаціональному референдумі



Додамо, що до п’ятірки областей з найбільшою площею земель, щодо яких зареєстровано правочини, потрапили:

Полтавська область;

Харківська область;

Кіровоградська область;

Дніпропетровська область;

Київська область.

Фото: в Україні зареєстрували більше 5 тисяч земельних угод (minagro.gov.ua)