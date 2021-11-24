В Украине заработают еще 10 камер автофиксации нарушений ПДД: список
В Украине установили еще 10 комплексов автоматической фиксации правил дорожного движения (ПДД). Они заработают с 26 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
На каких дорогах с 26 ноября заработают камеры
Запорожье:
ул. Немировича-Данченко, 73 направление направления прибора ул. Лермонтова.
Львов:
- проспект Святого Иоанна Павла II, 35 направление прибора проспект Червоной Калины;
- ул. Княгини Ольги, 100-К направление направления прибора ул. Владимира Великого.
Тернополь:
проспект Степана Бандеры, 90 направление направления прибора ул. Евгения Коновальца.
Донецкая область:
на 36 км+492 автодороги Н-20 направление прибора г. Константиновка.
Николаевская область:
- на 139 км+684 автодороги М-14 направление направления прибора село Константиновка;
- на 200 км+036 автодороги Н-24 направление прибора город Николаев.
Ровенская область:
- на 394 км+318 автодороги М-06 направление направления прибора город Львов;
- на 328 км+826 автодороги М-06 направление направления прибора город Киев.
Харьковская область:
на 49 км+934 автодороги Р-46 направление направления прибора ул. Шевченко город Богодухов.
Как отметили в МВД, после запуска еще 10 камер с 26 ноября в Украине автоматически будут фиксировать нарушения ПДД 246 комплексов в 24 городах и 15 областях.
Напомним, ранее глава МВД Денис Монастырский заявил, что в Украине не хватает более двух тысяч видеокамер для автоматической фиксации нарушений ПДД, ведомство изучает несколько вариантов их закупки.