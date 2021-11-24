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В Украине заработают еще 10 камер автофиксации нарушений ПДД: список

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Киев, Среда 24 ноября 2021 21:31
В Украине заработают еще 10 камер автофиксации нарушений ПДД: список Фото: в Украине заработают еще 10 камер автофиксации нарушений ПДД (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине установили еще 10 комплексов автоматической фиксации правил дорожного движения (ПДД). Они заработают с 26 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

На каких дорогах с 26 ноября заработают камеры

Запорожье:

ул. Немировича-Данченко, 73 направление направления прибора ул. Лермонтова.

Львов:

  • проспект Святого Иоанна Павла II, 35 направление прибора проспект Червоной Калины;
  • ул. Княгини Ольги, 100-К направление направления прибора ул. Владимира Великого.

Тернополь:

проспект Степана Бандеры, 90 направление направления прибора ул. Евгения Коновальца.

Донецкая область:

на 36 км+492 автодороги Н-20 направление прибора г. Константиновка.

Николаевская область:

  • на 139 км+684 автодороги М-14 направление направления прибора село Константиновка;
  • на 200 км+036 автодороги Н-24 направление прибора город Николаев.

Ровенская область:

  • на 394 км+318 автодороги М-06 направление направления прибора город Львов;
  • на 328 км+826 автодороги М-06 направление направления прибора город Киев.

Харьковская область:

на 49 км+934 автодороги Р-46 направление направления прибора ул. Шевченко город Богодухов.

Как отметили в МВД, после запуска еще 10 камер с 26 ноября в Украине автоматически будут фиксировать нарушения ПДД 246 комплексов в 24 городах и 15 областях.

Напомним, ранее глава МВД Денис Монастырский заявил, что в Украине не хватает более двух тысяч видеокамер для автоматической фиксации нарушений ПДД, ведомство изучает несколько вариантов их закупки.

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