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В Украине заработало аэромедицинское пространство. Во Львовской области эвакуировали первую пациентку

Автор: Инна Собора

Сегодня в Украине заработало аэромедицинское пространство. Вертолет ГСЧС доставил в Клиническую больницу скорой медицинской помощи Львова пациентку из города Турка.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Пациентке 79 лет, у нее подозрение на острый мозговой инсульт, сейчас с ней работают медики в больнице Львова.

"Это первая транспортировка пациента в пределах пилота по аэромедицинской эвакуации... Для нас это большая победа, ведь это еще один большой шаг к быстрому и качественному спасению жизни", - сказал глава Минздрава Максим Степанов.

Он добавил, что в настоящее время пилотный проект запущен в Киевской и Львовской областях.

Проект с аэромедицинской эвакуации начался 1 апреля. Перевозки воздушным транспортом пациентов предусмотрены, в частности, в случаях, если наземным транспортом они затруднены по объективным причинам или это может привести к значительному ухудшению состояния здоровья или осложнения дальнейшего течения болезни пациента вследствие задержки госпитализации.

РБК-Украина писало, что 1 апреля во Львовской области на постоянное дежурство заступила бригада Авиационной системы МВД. Кроме летного состава, на пункте постоянно будут дежурить медики.

Напомним, в начале февраля в МВД анонсировали, что запускают два масштабных проекта - аэромедицинскую эвакуацию и реформирования гидрометеорологической службы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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Новости Украины эвакуациямедицинаГСЧС
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