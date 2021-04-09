RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні запрацював аеромедичний простір. У Львівській області евакуювали першу пацієнтку

Автор: Инна Собора

Сьогодні в Україні запрацював аеромедичний простір. Вертоліт ДСНС доставив до Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова пацієнтку з міста Турка.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я України.

Пацієнтці 79 років, у неї підозра на гострий мозковий інсульт, зараз із нею працюють медики в лікарні Львова.

"Це перше транспортування пацієнта в межах пілоту з аеромедичної евакуації... Для нас це велика перемога, адже це ще один великий крок до швидкого та якісного порятунку життя", - сказав глава МОЗу Максим Степанов.

Він додав, що наразі пілотний проект запущений у Київській та Львівській областях.

Проект з аеромедичної евакуації розпочався 1 квітня цього року. Перевезення повітряним транспортом пацієнтів передбачене, зокрема, у випадках, якщо наземним транспортом воно ускладнене об’єктивними причинами та може призвести до значного погіршення стану здоров’я чи ускладнення подальшого перебігу хвороби пацієнта внаслідок затримки госпіталізації.

РБК-Україна писало, що 1 квітня в Львівській області на постійне чергування заступила бригада Авіаційної системи МВС. Крім льотного складу, на пункті постійно чергуватимуть медики.

Нагадаємо, на початку лютого в МВС анонсували, що запускають два масштабних проекти - аеромедичну евакуацію і реформування гідрометеорологічної служби Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України евакуаціямедицинаДСНС
Читайте також
Степанов назвав мінімальне число щеплень на місяць для вакцинації 70% українців до 2022
З липня для українців з хворими нирками передбачили новий пакет медпослуг
Прогноз погоди