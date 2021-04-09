В Україні запрацював аеромедичний простір. У Львівській області евакуювали першу пацієнтку

Сьогодні в Україні запрацював аеромедичний простір . Вертоліт ДСНС доставив до Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова пацієнтку з міста Турка.

Пацієнтці 79 років, у неї підозра на гострий мозковий інсульт, зараз із нею працюють медики в лікарні Львова.

"Це перше транспортування пацієнта в межах пілоту з аеромедичної евакуації... Для нас це велика перемога, адже це ще один великий крок до швидкого та якісного порятунку життя", - сказав глава МОЗу Максим Степанов.

Він додав, що наразі пілотний проект запущений у Київській та Львівській областях.



Проект з аеромедичної евакуації розпочався 1 квітня цього року. Перевезення повітряним транспортом пацієнтів передбачене, зокрема, у випадках, якщо наземним транспортом воно ускладнене об’єктивними причинами та може призвести до значного погіршення стану здоров’я чи ускладнення подальшого перебігу хвороби пацієнта внаслідок затримки госпіталізації.