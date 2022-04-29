UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине заработали уникальные эвакуационные автобусы - мобильные госпитали, - Логвинский

Фото: в Украине заработали уникальные эвакуационные автобус (facebook.com / georgiylogvinskiy)
Автор: Артем Горовенко

В Украине заработали уникальные эвакуационные автобусы - мобильные госпитали. Это двухэтажные автобусы-скорые с "лежачими" и "сидячими" местами, которые обеспечивают безопасную эвакуацию гражданского населения из зон боевых действий и других городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на основателя проекта по безопасной эвакуации из зон боевых действий Георгия Логвинского в Facebook.

"В последнее время, эвакуируя женщин, стариков и детей, я много раз сталкивался с мучительной для людей дилеммой - больной член семьи, для которого дорога в переполненном людьми автобусе без условий равносильна смерти. И семья, которая не может ни оставить его и уехать, ни тащить его в подвал каждый раз при звуке сирены… Это страшный выбор, даже наблюдение его со стороны рвало мне сердце…. За эти два месяца эвакуации нам удалось вывезти больше 15,000 человек", - написал Логвинский.

По его словам, в эвакуационных мобильных госпиталях можно вывозить до 50 человек в условиях, соответствующих их состоянию, и под наблюдением врачей.

Автобусы постоянно выезжают из Киева, Днепра, Харькова, Одессы и Львова, и других мест - сначала в Кишинев, где их встречают волонтеры, далее - по желанию, автомобильными и воздушными маршрутами можно легко добраться до любой точки мира.

В ближайших планах открыть рейсы через Львов в Польшу и другие страны Европы. Для особо тяжелых случаев есть около 10 скорых.

Для детальной информации можно звонить по телефону: 800-3333-01, или перейти на сайт medibus.com.ua

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
эвакуацияЛогвинский