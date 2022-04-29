В Україні запрацювали унікальні евакуаційні автобуси - мобільні госпіталі, - Логвинський

"Останнім часом, евакуюючи жінок, людей похилого віку і дітей, я багато разів стикався з болісною для людей дилемою - хворий член сім'ї, для якого дорога в переповненому людьми автобусі без умов рівносильна смерті. І сім'я, яка не може ні залишити його і виїхати, ні тягнути його в підвал кожен раз при звуці сирени... це страшний вибір, навіть спостереження його з боку рвало мені серце.... За ці два місяці евакуації нам вдалося вивезти понад 15,000 осіб", - написав Логвинський.

За його словами, в евакуаційних мобільних госпіталях можна вивозити до 50 осіб в умовах, що відповідають їх стану, і під наглядом лікарів.

Автобуси постійно виїжджають з Києва, Дніпра, Харкова, Одеси та Львова, та інших місць - спочатку в Кишинів, де їх зустрічають волонтери, далі - за бажанням, автомобільними й повітряними маршрутами можна легко дістатися до будь-якої точки світу.

У найближчих планах відкрити рейси через Львів до Польщі та інших країн Європи. Для особливо важких випадків є близько 10 швидких.

Для детальної інформації можна телефонувати за телефоном: 800-3333-01, або перейти на сайт medibus.com.ua