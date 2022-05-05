В Украине заработала таможенная е-декларация для гуманитарных грузов, - Тимошенко

Иностранные граждане и граждане Украины, которые не пользуются сервисами "электронная подпись", BankID, MobileID из любой страны мира могут заполнить заранее таможенную е-декларацию для гуманитарного груза.

После этого данные анкеты попадают в базу Государственной таможенной службы Украины и дублируются декларанту на электронную почту.

"После получения декларации, пожалуйста, отпечатайте ее и подпишите. Распечатанную и подписанную декларацию передайте представителю таможни во время прохождения украинской границы", - объясняет Тимошенко.

Гражданам Украины, которые пользуются сервисами "электронная подпись", BankID или MobileID, оформление таможенной е-декларации доступно также через Единое окно Гостаможслужбы - https://cabinet.customs.gov.ua

Заместитель руководителя ОП отметил, что е-декларация для гуманитарных грузов позволит ускорить ввоз груза на территорию Украины и уменьшит очереди в пунктах пропуска.

"Спасибо коллегам из Офиса президента Украины и Государственной таможенной службы Украины, которые приняли участие в разработке сервиса", - говорит он.

Напомним, ранее Тимошенко рассказал о сервисе Help.gov.ua, где все желающие отправить в Украину гуманитарную помощь смогут найти ответы на все вопросы относительно того, как купить, отправить и кому адресовать гуманитарный груз.