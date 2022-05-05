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В Україні запрацювала митна е-декларація для гуманітарних вантажів, - Тимошенко

Фото: в Україні запрацювала митна е-декларація для гуманітарних вантажів (Сергій Ткаченко)
Автор: Артем Горовенко

Для пришвидшення ввезення гуманітарних вантажів до України було створено цифровий сервіс е-декларація. Він дозволить громадянам нашої країни та іноземцям завчасно створювати необхідні для проходження митного контролю документи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.

Іноземні громадяни та громадяни України, які не користуються сервісами "електронний підпис", BankID, MobileID з будь-якої країни світу можуть заповнити заздалегідь митну е-декларацію для гуманітарного вантажу.

Після цього дані анкети потрапляють до бази Державної митної служби України та дублюються декларанту на електронну пошту.

"Після отримання декларації, будь ласка, видрукуйте її та підпишіть. Роздруковану та підписану декларацію передайте представнику митниці під час проходження українського кордону", - пояснює Тимошенко.

Громадянам України, які користуються сервісами "електронний підпис", BankID або MobileID, оформлення митної е-декларації доступне також через Єдине вікно Держмитслужби - https://cabinet.customs.gov.ua

Заступник керівника ОП зазначив, що е-декларація для гуманітарних вантажів дозволить пришвидшити ввезення вантажу на територію України та зменшить черги у пунктах пропуску.

"Дякую колегам з Офісу президента України та Державної митної служби України, які взяли участь у розробці сервісу", - говорить він.

Нагадаємо, раніше Тимошенко розповів про сервіс Help.gov.ua, де усі бажаючі відправити в Україну гуманітарну допомогу зможуть знайти відповіді на усі запитання щодо того, як придбати, відправити й кому адресувати гуманітарний вантаж.

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Гуманітарна допомогаДержавна митна служба