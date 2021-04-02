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В Украине заработала система аэромедицинской эвакуации

Автор: Артур Родивилов

Министр внутренних дел Украины сообщил, что 1 апреля в Львовской области на постоянное дежурство заступила бригада Авиационной системы МВД. Кроме летного состава, на пункте постоянно будут дежурить медики.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, вертолетами и самолетами Системы авиационной безопасности МВД будут управлять пилоты, которые уже прошли или сейчас проходят соответствующую подготовку.

Одна из основных задач такой системы - медицинская помощь, чтобы из точки А в точку Б можно было смело доставить или больного, или команду врачей, орган для трансплантации.

"На Львовщине в рамках Единого аэромедицинской пространства стал на дежурство вертолет ЕС-145 с медицинским модулем, который экстренно помогать населению шести западных областей. В состав входит экипаж и медицинская бригада. Дальше - Киевщина и вся Украина", - заявил он.

В Украине будут работать 15 пунктов постоянного базирования Системы авиационной безопасности. Во всех этих 15 точках будет дежурить летная смена бригады медиков. Они будут в постоянной боевой готовности вылететь на выполнение задания. Один пункт базирования будет перекрывать расстояние в 350 километров.

Напомним, в начале февраля Аваков анонсировал, что в этом году МВД запускает два масштабных проекта - аэромедицинскую эвакуацию и реформирование гидрометеорологической службы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как писало РБК-Украина, в начале марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высказался о возможности отставки Авакова с должности министра внутренних дел. По его словам, сейчас оснований для отставки главы МВД нет.

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