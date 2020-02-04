В Украине заработал штаб по ликвидации последствий ЧП на дорогах

В Украине заблаговременно начал работу штаб Госагентства автомобильных дорог по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах государственного значения в связи с ожидаемым осложнением погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кабмина.

Отмечается, что 5-6 февраля ожидается осложнением погодных условий до оранжевого (II) уровня опасности.

На заседании состоялось обсуждение ряда вопросов по организации работы штаба, а также налаживание эффективного межведомственного взаимодействия.

В состав Штаба входят представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции Украины, Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, АО "ГАК" Автомобильные дороги Украины", Киевской областной государственной администрации, Киевской городской государственной администрации, Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины, Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков.

Напомним, что по прогнозам синоптиков, к концу этой недели в Украине ожидаются сильные морозы. В некоторых областях температура воздуха опустится до отметки в -14 градусов. При этом после снегопадов в страну вернется солнечная погода.

Ранее сообщалось о том, что климатологи шокировали прогнозом погоды на пять лет. По словам экспертов, аномально теплая погода наблюдается в разных странах. При этом глобальное потепление будет дальше только усиливаться.