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В Украине заработал штаб для координации силовых действий по защите границы

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Украина, Вторник 23 ноября 2021 11:28
В Украине заработал штаб для координации силовых действий по защите границы Фото: в Украине заработал штаб для координации силовых действий по защите границы (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине начал свою работу межведомственный штаб, который будет координировать действия силовых органов по защите государственного рубежа. Он нацелен, в частности, на противодействие возможному миграционному кризису на границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

"Начал работу межведомственный штаб, который будет координировать взаимодействие субъектов, привлеченных к усилению и защите украинской границы", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, работа штаба будет проходить под руководством первого заместителя председателя Госпогранслужбы Владимира Никифоренко.

"В случае острой необходимости реализации отдельных задач при реагировании на ситуации, что будут возникать непосредственно на границе, штаб должен немедленно выносить предложения для рассмотрения правительством или Верховной радой Украины", - объясняют в ведомстве.

Указано, что в состав штаба вошли представители МВД, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, ГМС, МИД, Минобороны, Минюста, Минфина, Мининфраструктуры, командований ВСУ и СБУ.

Как добавляют в ГПСУ, при необходимости, для выполнения возложенных задач, может происходить взаимодействие штаба с иностранными и международными организациями.

Напомним, Государственная пограничная служба сейчас усиленно контролирует участок границы с Республикой Беларусь. К охране привлечена авиация, катера, а также патрулирование со служебными собаками.

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Государственная пограничная служба
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