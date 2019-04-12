В Украине заработал первый Банк грудного молока

В Киеве открылся первый в Украине Банк грудного молока. Об этом сообщает РБК-Украина с посиланнням на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Банк грудного молока работает в Перинатальном центре Киева. Там донорское молоко собирается, исследуется, обрабатывается и раздается детям, которые имеют в этом потребность по назначению врача. Весь процесс тщательно контролируется на каждом этапе (начиная с обследования женщин-доноров, исследований молока, пастеризации, которая гарантирует микробиологическую безопасность и сохранение максимальной пищевой ценности, и заканчивая соблюдением условий хранения).

Воспользоваться Банком грудного молока могут пациенты стационара Перинатального центра, а также других лечебных учреждений города по назначению врача-неонатолога. Продолжительность применения донорского грудного молока также определяют врачи несмотря на перспективу способности к лактации собственной биологической матери, тяжесть состояния младенца и т. п.

Донором молока может стать только здоровая женщина в период лактации, кормящая собственного ребенка и решила делиться молоком с младенцами, которые его требуют. Мама-потенциальный донор проходит специальные обследования, обязательное собеседование и анкетирование со специалистом Банка грудного молока относительно образа жизни, истории инфекционных болезней, текущего состояния здоровья, а также сдает необходимые анализы.

За время работы Банка грудного молока (с 1 марта 2019 года) собрано, исследовано и обработано около 40 литров грудного молока. Более 20 малышей уже получили донорское молоко. По наблюдениям врачей, эти дети гораздо лучше набирают вес, их состояние скорее стабилизируется в сравнении с ситуациями употребления смеси. Получение грудного молока для семей малышей, которые его требуют, абсолютно бесплатное

На создание Банка грудного молока в Перинатальном центре г. Киева из бюджета Киева потрачено 9 млн гривен.

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