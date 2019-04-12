В Україні запрацював перший Банк грудного молока

У Києві запрацював перший в Україні Банк грудного молока. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Банк грудного молока працює в Перинатальному центрі Києва. Там донорське молоко збирається, досліджується, обробляється і роздається дітям, які мають в цьому потребу за призначенням лікаря. Увесь процес ретельно контролюється на кожному етапі (починаючи з обстеження жінок-донорів, досліджень молока, пастеризації, яка гарантує мікробіологічну безпеку і збереження максимальної харчової цінності, та закінчуючи дотриманням умов зберігання).

Скористатися Банком грудного молока можуть пацієнти стаціонару Перинатального центру, а також інших лікувальних закладів міста за призначенням лікаря-неонатолога. Тривалість вживання донорського грудного молока також визначають лікарі зважаючи на перспективу спроможності до лактації власної біологічної матері, важкість стану немовляти тощо.

Донором молока може стати тільки здорова жінка в період лактації, яка годує власну дитину і вирішила ділитися молоком з немовлятами, які його потребують. Мама-потенційний донор проходить спеціальні обстеження, обов’язкову співбесіду та анкетування зі спеціалістом Банку грудного молока щодо способу життя, історії інфекційних хвороб, поточного стану здоров’я, а також здає необхідні аналізи.

За час роботи Банку грудного молока (із 1 березня 2019 року) зібрано, досліджено та оброблено близько 40 літрів грудного молока. Понад 20 малюків вже отримали донорське молоко. За спостереженнями лікарів, ці діти набагато краще набирають вагу, їхній стан швидше стабілізується у порівнянні з ситуаціями вживання суміші. Отримання грудного молока для родин малюків, які його потребують, абсолютно безкоштовне

На створення Банку грудного молока в Перинатальному центрі м. Києва з бюджету Києва витрачено 9 млн гривень.

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