Филатова избрали в президиум первого Конгресса местных и региональных властей
Мэра Днепра Бориса Филатова избрали заместителем председателя Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей. Отныне он входит в состав президиума Конгресса при президенте Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Конгресса местных и региональных властей.
Вторым заместителем председателя Палаты местных Советов стал глава Житомира Сергей Сухомлин.
Заседание Конгресса собрало около 250 делегатов - как вживую, так и видеосвязью. Это представители центральной власти и местного самоуправления.
Напомним, сегодня, 3 июня начал работу новосозданный Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины с заседания Палаты местных властей, которое проходит в Хмельницком. Участие в заседании принимают президент, министры и представители местной власти со всей Украины.