В Украине заработает новый механизм получения водительских прав: названа дата

В Украине с 24 июля будет изменен механизм подготовки и переподготовки водителей. Министерство внутренних дел утвердило соответствующее постановление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.
Для получения водительского удостоверения будет необходимо:
При этом украинцы, у которых истек срок лишения права вождения, с сегодняшнего дня, 24 мая, смогут получить удостоверение водителя и сдать экзамены в любом сервисном центре МВД. Раньше такой возможности не было. Вся процедура проходила исключительно по месту регистрации гражданина.
Также у водителей через два месяца после получения удостоверения будет возможность приобрести платные номерные знаки для всех типов транспортных средств.
Напомним, ранее в Украине была упрощена процедура получения водительского удостоверения - теперь права можно получить в любом городе, независимо от места обучения.
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