В Україні запрацює новий механізм отримання водійських прав: названо дату

Для отримання посвідчення водія буде необхідно:

Пройти теоретичну підготовку в автошколі та отримати про це свідоцтво, що діє 1 рік. (без складання внутрішнього іспиту); Скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС для отримання можливості надалі проходити практичне навчання; Вибрати автошколу для практичної підготовки та пройти там навчання; Скласти внутрішній практичний іспит та отримати свідоцтво в автошколі, яке діє 2 роки; У сервісному центрі МВС успішно скласти практичний іспит та отримати посвідчення водія.

При цьому українці, у яких закінчився термін позбавлення права керування, з сьогоднішнього дня, 24 травня, зможуть отримати посвідчення водія та скласти іспити у будь-якому сервісному центрі МВС. Раніше такої можливості не було. Уся процедура проходила виключно за місцем реєстрації громадянина.

Також у водіїв через два місяці після отримання посвідчення буде можливість придбати платні номерні знаки для всіх типів транспортних засобів.