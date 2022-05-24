В Україні запрацює новий механізм отримання водійських прав: названо дату

В Україні з 24 липня буде змінений механізм підготовки та перепідготовки водіїв. Міністерство внутрішніх справ затвердило відповідну постанову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.
Для отримання посвідчення водія буде необхідно:
При цьому українці, у яких закінчився термін позбавлення права керування, з сьогоднішнього дня, 24 травня, зможуть отримати посвідчення водія та скласти іспити у будь-якому сервісному центрі МВС. Раніше такої можливості не було. Уся процедура проходила виключно за місцем реєстрації громадянина.
Також у водіїв через два місяці після отримання посвідчення буде можливість придбати платні номерні знаки для всіх типів транспортних засобів.
Нагадаємо, раніше в Україні було спрощено процедуру отримання посвідчення водія - тепер права можна отримати в будь-якому місті, незалежно від місця навчання.
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