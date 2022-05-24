RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні запрацює новий механізм отримання водійських прав: названо дату

Ілюстративне фото (brovary.net.ua)
Автор: Іван Носальський

В Україні з 24 липня буде змінений механізм підготовки та перепідготовки водіїв. Міністерство внутрішніх справ затвердило відповідну постанову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.

Для отримання посвідчення водія буде необхідно:

  1. Пройти теоретичну підготовку в автошколі та отримати про це свідоцтво, що діє 1 рік. (без складання внутрішнього іспиту);
  2. Скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС для отримання можливості надалі проходити практичне навчання;
  3. Вибрати автошколу для практичної підготовки та пройти там навчання;
  4. Скласти внутрішній практичний іспит та отримати свідоцтво в автошколі, яке діє 2 роки;
  5. У сервісному центрі МВС успішно скласти практичний іспит та отримати посвідчення водія.

При цьому українці, у яких закінчився термін позбавлення права керування, з сьогоднішнього дня, 24 травня, зможуть отримати посвідчення водія та скласти іспити у будь-якому сервісному центрі МВС. Раніше такої можливості не було. Уся процедура проходила виключно за місцем реєстрації громадянина.

Також у водіїв через два місяці після отримання посвідчення буде можливість придбати платні номерні знаки для всіх типів транспортних засобів.

Нагадаємо, раніше в Україні було спрощено процедуру отримання посвідчення водія - тепер права можна отримати в будь-якому місті, незалежно від місця навчання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ УкраїниУкраїнаВодійське посвідчення