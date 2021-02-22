В Украине запустят "Сити-экспрессы". В каких городах они появятся первыми

По его словам, данный проект поможет преодолеть проблему с трафиком в больших городах.

"Сейчас мы готовим проект "Сити-экспресс". Это другой, качественный уровень пригородного сообщения. Первый этап включает Киев, Харьков, Днепр", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что в Харькове и Днепре сейчас ведется работа по разработке концепции, а в Киеве - уже ведутся переговоры с потенциальными партнерами.

Также Зеленский сообщил, что ведутся переговоры о привлечении инвестором, для дальнейшего развертывания в Украине производства подвижного состава для железных дорог.