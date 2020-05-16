Карантин в Украине: когда запустят автобусное и ж/д сообщение между городами

В Украине 11 мая стартовал первый этап смягчения карантина, но работы общественного транспорта в стране он затронул лишь частично. На вопрос, когда будет полностью восстановлена работа транспорта, пытаются дать ответ украинские власти. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Когда восстановят сообщение между городами?

На днях глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что полноценно возобновить работу транспорта между городами можно будет только на третьем этапе ослабления карантина, то есть не раньше июня. Впрочем, точных дат еще нет.

"Метро и междугородние перевозки способствуют чрезвычайно быстрому и широкому распространению болезни и этой эпидемии в целом, делают невозможной локализацию средствами адаптивного карантина. Поэтому не на втором, а лишь на третьем этапе мы сможем позволить себе вводить восстановление работы пригородного транспорта, междугородного транспорта, далее - метро", - сказал премьер-министр в Верховной раде.

При этом в Министерстве инфраструктуры рассчитывают возобновить работу транспорта уже на втором этапе ослабления карантина - 22 мая. Впрочем, в МИУ сначала не уточнили, о каком именно транспорте идет речь. На сайте ведомства было указано, что в данном обсуждении принимали участие международные пассажирские автомобильные перевозчики из Волынской, Львовской, Тернопольской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой областей, а также города Киев. Также отмечалось, что работу транспорта могут возобновить при условии обязательного соблюдения всех противоэпидемических мероприятий.

Уже через 2 дня министерство инфраструктуры представило план из 3 этапов для восстановления регулярного пассажирского сообщения. При этом в плане нет точных дат, поскольку он должен быть согласован с Министерством здравоохранения.

На первом этапе, который предположительно должен начаться 22 мая, планируется:

восстановить городские автоперевозки (кроме маршрутных такси) и пригородные (в пределах одного района),

внутриобластные маршруты,

50% пригородных поездов, возить людей с/на работу в часы "пик",

поезда "Интерсити +" дальнего следования, ночной экспресс,

внутреннее сообщение.

Железнодорожное сообщение

"Укрзализныця" 12 мая представила свой план восстановления пригородного сообщения, который планируется в два этапа.

Так, на первом этапе планируется запуск 745 пригородных поездов для подвоза граждан к местам работы в часы "пик". На втором этапе запустят еще 571 поезд и таким образом полностью восстановят пригородное движение.

"Сейчас специалисты компании проводят технический осмотр оборудования и подвижного состава, проверяют работоспособность касс и платежных терминалов, осуществляющих текущие ремонты вокзалов и поездов. Для работников пассажирского хозяйства закупаются средства индивидуальной защиты", - сообщили ранее в УЗ.

Авиасообщение

Запуск регулярных международных авиаперевозок зависит от готовности других государств принимать украинцев. Ситуация может отличаться по регионам, в зависимости от эпидемиологической ситуации и от того, как будут другие страны открываться для граждан Украины.

Глава МИУ Владислав Криклий сообщил, что европейские страны начинают открывать границы с конца мая, а открытие авиаперевозок с украинской стороны будет зеркальным.

"Точной даты запуска регулярных авиаперевозок в министерстве еще нет, переговоры с международными партнерами ведет министерство иностранных дел", - говорит Криклий.

В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что возобновление авиасообщения зависит от динамики пандемии.

"Мы не влияем на то, какое решение примут другие страны. Но будем готовы действовать оперативно в соответствии с их решениями и учитывая эпидемиологическую ситуацию в Украине и за рубежом. Думаю, туристический сезон летом состоится. Но он точно не будет таким, как в предыдущие годы. Он гарантированно будет обусловлен рядом противоэпидемических мер", - заявил он.

Когда будут согласованы даты

По словам Криклия, Министерство инфраструктуры планирует согласовать с Министерством здравоохранения даты этапов возобновления работы транспорта к концу недели, то есть до 17 мая. Еще обсуждается вопрос введения надлежащих противоэпидемических санитарных норм, чтобы не допустить новой вспышки коронавируса.