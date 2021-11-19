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В Украине запустили виртуальный тур в Чернобыль

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине заработал сайт "Чернобыль. Путешествие", позволяющий совершить виртуальный тур в зону отчуждения. Интерактивное путешествие позволяет, в частности, совершить полет над Припятью и ознакомиться с хронологией аварии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-проект "Чернобыль. Путешествие".

"Образовательный проект и коммуникационная платформа "Чернобыль. Путешествие" - продолжение одноименной выставки, которая открылась на ВДНХ к 35-й годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС", - говорится на сайте.

Попадая на сайт посетитель имеет возможность выбрать точку, с которой можно начать виртуальный тур по Чернобылю. Среди них:

  • погружение в контекст головокружительного "1986" года;
  • исследование анатомии "Катастрофы" и ее последствий;
  • научный взгляд н аварию в блоке "Атом";
  • истории людей, судьбы которых связаны с событиями 26 апреля 1986 года;
  • изучение зоны отчуждения;
  • обсуждение о судьбе Чернобыля.

Посетителям также предлагают стать участником проекта. Для этого нужно рассказать свою историю о Чернобыле или поделиться своим мнением о будущем зону отчуждения.

Сайт позволяет совершить виртуальное путешествие в зону отчуждения. В частности, платформа позволяет пролететь над современной Припятью, радиолокационной станцией "Дуга" и заброшенными селами Полесья.

Сайт создан на технологии скролителлинга - непрерывного рассказа с мультимедийными элементами. Они активируются при перелистывании и нажатии.

Напомним, этом году исполнилось 35 лет с момента Чернобыльской трагедии.

Отметим, в конце июля неизвестные "заминировали" Чернобыльскую АЭС.

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