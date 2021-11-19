В Україні запустили віртуальний тур до Чорнобиля

В Україні запрацював сайт "Чорнобиль. Подорож", що дозволяє здійснити віртуальний тур в зону Відчуження. Інтерактивна подорож дозволяє, зокрема, здійснити політ над Прип'яттю і ознайомитися з хронологією аварії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-проект "Чорнобиль. Подорож".
"Освітній проєкт та комунікаційна платформа "Чорнобиль. Подорож "- продовження однойменної виставки, яка відкрилася на ВДНГ до 35-ї річниці трагедії на Чорнобильській АЕС", - йдеться на сайті.
Потрапляючи на сайт відвідувач має можливість вибрати точку, з якої можна почати віртуальний тур по Чорнобилю. Серед них:
Відвідувачам також пропонують стати учасником проєкту. Для цього потрібно розповісти свою історію про Чорнобиль або поділитися своєю думкою про майбутнє зону відчуження.
Сайт дозволяє здійснити віртуальну подорож в зону Відчуження. Зокрема, платформа дозволяє пролетіти над сучасною Прип'яттю, радіолокаційною станцією "Дуга" та покинутими селами Полісся.
Сайт створений на технології скролітелінгу - безперервної розповіді з мультимедійними елементами. Вони активуються при перегортанні і натисканні.
Нагадаємо, цього року виповнилося 35 років з моменту Чорнобильської трагедії.
Зазначимо, наприкінці липня невідомі "замінували" Чорнобильську АЕС.