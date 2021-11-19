В Україні запустили віртуальний тур до Чорнобиля

"Освітній проєкт та комунікаційна платформа "Чорнобиль. Подорож "- продовження однойменної виставки, яка відкрилася на ВДНГ до 35-ї річниці трагедії на Чорнобильській АЕС", - йдеться на сайті.

Потрапляючи на сайт відвідувач має можливість вибрати точку, з якої можна почати віртуальний тур по Чорнобилю. Серед них:

занурення в контекст запаморочливого "1986" року;

дослідження анатомії "катастрофи" та її наслідків;

науковий погляд НС в блоці "Атом";

історії людей, долі яких пов'язані з подіями 26 квітня 1986 року;

вивчення зони відчуження;

обговорення про долю Чорнобиля.

Відвідувачам також пропонують стати учасником проєкту. Для цього потрібно розповісти свою історію про Чорнобиль або поділитися своєю думкою про майбутнє зону відчуження.

Сайт дозволяє здійснити віртуальну подорож в зону Відчуження. Зокрема, платформа дозволяє пролетіти над сучасною Прип'яттю, радіолокаційною станцією "Дуга" та покинутими селами Полісся.

Сайт створений на технології скролітелінгу - безперервної розповіді з мультимедійними елементами. Вони активуються при перегортанні і натисканні.