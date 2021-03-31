В Украине запустили Центр борьбы с фейками: чем он будет заниматься

В Украине сегодня официально заработал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Этот центр будет заниматься борьбой с фейками в украинском информационном пространстве.

Об этом рассказал министр культуры и информационно политики Александр Ткаченко в своем Telegram-канале .

Кроме того, центр планирует работать над повышением уровня критического мышления украинцев, чтобы они "умели отличать реальные факты от вымышленных провокаций РФ".

По словам министра, центр будет бороться с дезинформацией, быстро реагировать на фейки, а также заниматься промоцией украинских нарративов. Центр будет действовать при Минкульте и сотрудничать с Центром противодействия дезинформации при СНБО.

Напомним, руководителем Центра борьбы с фейками была назначена Любовь Цыбульская. Она возглавляет группу по анализу гибридных угроз Украинского кризисного медиа-центра, а также работает советником главы МИД.

Больше об этом новосозданном центре вы можете прочитать в материале - "Фабрика правды. Как и для чего Украина создает Центр борьбы с фейками".