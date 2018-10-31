ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Порошенко подпишет кодекс о процедурах банкротства в течение двух недель

Новости » Политика    31.10.2018 - 16:14
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Закон о банкротстве пока не поступил в АПУ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подпишет кодекс о процедурах банкротства в течение двух недель. Об этом он сказал сегодня во время встречи с представителями бизнеса, передает корреспондент РБК-Украина.

"Закон о банкротстве пока не поступил в Администрацию президента... Я собираюсь его подписать в течение двух недель и он вступит в силу", - сказал президент.

По его словам, этот документ позволит Украине еще на несколько позиций улучшить свое положение в рейтинге Doing Business.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Украина поднялась в Рейтинге легкости ведения бизнеса (Doing Business) Всемирного банка. Сейчас Украина находится на 71 месте в соответствующем рейтинге.

Отметим, Верховная рада Украины 18 октября во втором чтении приняла кодекс по процедурам банкротства, который устанавливает условия и порядок восстановления платежеспособности должника-юридического лица или признания его банкротом с целью удовлетворения требований кредиторов, а также восстановления платежеспособности физического лица.

Порошенко поблагодарил международных партнеров за солидарность на СБ ООН Порошенко посетит Францию 11 ноября
Новости Украины Порошенко Петрбанкротство
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь