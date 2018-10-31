Порошенко подпишет кодекс о процедурах банкротства в течение двух недель

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Закон о банкротстве пока не поступил в АПУ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подпишет кодекс о процедурах банкротства в течение двух недель. Об этом он сказал сегодня во время встречи с представителями бизнеса, передает корреспондент РБК-Украина.

"Закон о банкротстве пока не поступил в Администрацию президента... Я собираюсь его подписать в течение двух недель и он вступит в силу", - сказал президент.

По его словам, этот документ позволит Украине еще на несколько позиций улучшить свое положение в рейтинге Doing Business.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Украина поднялась в Рейтинге легкости ведения бизнеса (Doing Business) Всемирного банка. Сейчас Украина находится на 71 месте в соответствующем рейтинге.

Отметим, Верховная рада Украины 18 октября во втором чтении приняла кодекс по процедурам банкротства, который устанавливает условия и порядок восстановления платежеспособности должника-юридического лица или признания его банкротом с целью удовлетворения требований кредиторов, а также восстановления платежеспособности физического лица.