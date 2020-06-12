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В Украине запустили карту работы пунктов пропуска на время карантина

Новости » Общество     12.06.2020 - 14:33
В Украине запустили карту работы пунктов пропуска на время карантина
Фото: пункт пропуска (dpsu.gov.ua)

В Гостаможслужбе анонсировали запуск карты таможенной инфраструктуры

В Украине запустили интерактивную карту работы пунктов пропуска на время карантина. На ней обозначены как закрытые, так и открытые пункты пропуска.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Так, ведомство запустило новый официальный вебпортал, на котором и размещена карта.

"На вебпортале есть интерактивная карта работы пунктов пропуска на время карантина. На ней обозначены все ПП - открытые и закрытые - как для пассажирского (в т.ч. пешеходного), так и для грузового сообщения", - информирует пресс-служба.

При этом информация на карте постоянно обновляется с учетом постепенного открытия пунктов пропуска Кабинетом министров и странами-соседями.

Подчеркивается, что вскоре сайт дополнят картой таможенной инфраструктуры, отражающей актуальное состояние пунктов пропуска с подробной информацией по каждому.

"С помощью фильтров можно будет найти места таможенного оформления в регионе, который интересует; просматривать пропускную способность ПП и даже отслеживать ситуацию на месте (например с очередями) в режиме видеотрансляции (в случае наличия такой камеры)", - анонсировали в Гостаможслужбе.

Напомним, командование ООС просят изменить график работы пунктов пропуска на Донбассе: из-за жары предлагается, чтобы КПВВ работали утром и вечером.

Как писало РБК-Украина, украинская сторона открывает все три КПВВ на административной границе с Крымом с 15 июня.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины таможняпункт пропуска
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