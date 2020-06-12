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В Україні запустили карту роботи пунктів пропуску на час карантину

Новини » Суспільство     12.06.2020 - 14:33
В Україні запустили карту роботи пунктів пропуску на час карантину
Фото: пункт пропуску (dpsu.gov.ua)

У Держмитслужбі анонсували запуск мапи митної інфраструктури

В Україні запустили інтерактивну карту роботи пунктів пропуску на час карантину. На ній позначені як закриті, так і відкриті пункти пропуску.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Так, відомство запустило новий офіційний вебпортал, на якому і розміщена мапа.

"На вебпорталі є інтерактивна карта роботи пунктів пропуску на час карантину. На ній позначені усі ПП - відкриті та закриті, - як для пасажирського (у т.ч. пішохідного), так і для вантажного сполучення", - інформує прес-служба.

При цьому інформація на карті постійно оновлюється з урахуванням поступового відкриття пунктів пропуску Кабінетом міністрів та країнами-сусідами.

Підкреслюється, що невдовзі сайт доповнять мапою митної інфраструктури, яка відображатиме актуальний стан пунктів пропуску з детальною інформацією по кожному.

"За допомогою фільтрів можна буде знайти місця митного оформлення у регіоні, який цікавить; переглядати пропускну здатність ПП і навіть відслідковувати ситуацію на місці (приміром, із чергами) у режимі відеотрансляції (у випадку наявності такої камери)", - анонсували у Держмитслужбі.

Нагадаємо, командування ООС просять змінити графік роботи пунктів пропуску на Донбасі: через спеку пропонується, щоб КПВВ працювали вранці і ввечері.

Як писало РБК-Україна, українська сторона відкриває усі три КПВВ на адміністративному кордоні з Кримом з 15 червня.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України митницяпункт пропуска
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