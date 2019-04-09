В Украине запустили интерактивную карту автобусных маршрутов

Фото: "Сеть автобусных маршрутов" (mtu.gov.ua)

Омелян назвал создание интерактивной карты существенным шагом вперед для детенизации украинского рынка автобусных перевозок

В Украине заработала интерактивная карта автобусных маршрутов. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время презентации интерактивной карты "Сеть автобусных маршрутов", передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Омелян отметил, что Министерство инфраструктуры системно работает над развитием рынка автобусных перевозок и созданием лучших условий для перевозчиков и пассажиров.

"Сегодня мы представляем новый сервис. Впервые в Украине заработала интерактивная карта "Сеть автобусных маршрутов". Сервис учитывает интересы пассажиров, а также способствует более прозрачной работе перевозчиков. Наша цель, чтобы путешествия были комфортными, и для этого мы строим новые дороги, переходим в интерактивные инструменты. Теперь любой сможет четко получить информацию, какие компании и по каким маршрутам работают в каждом конкретном городе или селе. Люди получают возможность спокойно спланировать свое путешествие", - заявил министр.

Однако, по его словам, все еще около 30 - 40% перевозчиков работают в тени. Омелян считает, что создание интерактивной карты - это существенный шаг вперед для детенизации украинского рынка автобусных перевозок.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" работает над созданием хабовой модели пассажирских перевозок, где основными точками должны стать крупные железнодорожные узлы регионов. Это - Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса, Львов, возможно, позже Тернополь, Ивано-Франковск, Николаев, Херсон.