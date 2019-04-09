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В Україні запустили інтерактивну карту автобусних маршрутів

Новини » Інфраструктура    09.04.2019 - 16:49
В Україні запустили інтерактивну карту автобусних маршрутів
Фото: "Мережа автобусних маршрутів" (mtu.gov.ua)

Омелян назвав створення інтерактивної карти суттєвим кроком вперед для детінізації українського ринку автобусних перевезень

В Україні запрацювала інтерактивна карта автобусних маршрутів. Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час презентації інтерактивної карти "Мережа автобусних маршрутів", передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Омелян зазначив, що Міністерство інфраструктури системно працює над розвитком ринку автобусних перевезень і створенням найкращих умов для перевізників і пасажирів.

"Сьогодні ми представляємо новий сервіс. Вперше в Україні запрацювала інтерактивна карта "Мережа автобусних маршрутів". Сервіс враховує інтереси пасажирів, а також сприяє більш прозорій роботі перевізників. Наша мета, щоб подорожі були комфортними, і для цього ми будуємо нові дороги, переходимо в інтерактивні інструменти. Тепер будь-хто зможе чітко отримати інформацію, які компанії і за якими маршрутами працюють в кожному конкретному місті чи селі. Люди отримують можливість спокійно спланувати свою подорож", - заявив міністр.

Однак, за його словами, все ще близько 30 - 40% перевізників працюють у тіні. Омелян вважає, що створення інтерактивної карти - це суттєвий крок вперед для детінізації українського ринку автобусних перевезень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" працює над створенням хабової моделі пасажирських перевезень, де основними точками повинні стати великі залізничні вузли регіонів. Це - Дніпро, Запоріжжя, Харків, Одеса, Львів, можливо, пізніше Тернопіль, Івано-Франківськ, Миколаїв, Херсон.

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