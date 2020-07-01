В Украине запустили автоматическое назначение пенсий

В Украине с 1 июля запустили автоматическое назначение пенсий по возрасту. Услуга позволяет оформить выплаты без посещения органов Пенсионного фонда.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда в Facebook.

Сообщается, что с 1 июля пенсии будут назначаться автоматически при достижении пенсионного возраста. Оформление пенсии не требует личного обращения и посещения органов Пенсионного фонда.

"Сервис позволяет предоставить всю необходимую для назначения пенсии информацию заранее и провести проверку имеющихся в Пенсионном фонде данных. Услуга предоставляется средствами вебпортала с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что для этого необходимо авторизоваться на сайте Пенсионного фонда с помощью электронной подписи, заполнить заявление и анкету, добавить скан-копии документов для подтверждения права на доплаты и льготы, а также подписать анкету-заявление цифровой подписью и направить ее в орган ПФ.

После обработки анкеты-заявления пользователь получит информацию об автоматическом назначении и размере пенсии с помощью СМС-сообщения, средствами вебпортала и через мобильное приложение.

Напомним, с 1 июля в Украине выросли пенсии; в частности, минимальная пенсия увеличилась на 74 гривны - с 1638 гривен до 1712 гривен.

Максимальная пенсия установлена в размере чуть более 17 тысяч гривен,