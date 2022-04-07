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В Украине запускают систему оповещения, где сообщения будут выводиться на экран телефона

В Украине запустят систему оповещения по технологии Cell broadcast (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям совместно с мобильными операторами разворачивает систему оповещения с использованием технологии Cell broadcast.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

В частности, сообщение сразу будет выводиться на экран телефона, поверх всех программ или заблокированного экрана. Также будет одновременный громкий предупреждающий звуковой сигнал.

"Это делается для оперативного информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций или других опасных событий и последовательность действий в этих ситуациях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что абонентам Киевстар в ближайшее время начнут поступать тестовые сообщения от DSNS.

В Украине запускают новую систему оповещения (t.me/dsns_telegram)

Ранее мы сообщали, что оккупанты от имени СБУ рассылают под видом инструкции опасный вирус.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 43-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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