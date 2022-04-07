В Украине запускают систему оповещения, где сообщения будут выводиться на экран телефона

В частности, сообщение сразу будет выводиться на экран телефона, поверх всех программ или заблокированного экрана. Также будет одновременный громкий предупреждающий звуковой сигнал.

"Это делается для оперативного информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций или других опасных событий и последовательность действий в этих ситуациях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что абонентам Киевстар в ближайшее время начнут поступать тестовые сообщения от DSNS.

В Украине запускают новую систему оповещения (t.me/dsns_telegram)