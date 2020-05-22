В Украине запускают платформу для координации действий по освобождению политзаключенных

Министерство иностранных дел Украины запускает платформу для координации международных действий по освобождению Российской Федерацией украинских политзаключенных. При этом отмечается, что участниками платформы станут представителей органов государственной власти.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, ведомство видит своей задачей придание "нового импульса" международным усилиям, направленным на освобождение незаконно удерживаемых РФ по политическим мотивам граждан Украины.

"Проблематика политзаключенных есть и остается в числе приоритетных вопросов повестки дня в нашем диалоге с иностранными партнерами, а международное давление на РФ с целью их скорейшего освобождения - усиливаться", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что платформа не будет заменять деятельность других органов госвласти. Она будет существовать как площадка для обсуждения и согласования действий для усиления международного давления на РФ.

"Мы видим ее участниками представителей органов государственной власти, в компетенцию которых входит деятельность по оказанию помощи, защиты прав и освобождении незаконно удерживаемых граждан Украины; неправительственных правозащитных организаций и объединений родственников политзаключенных; Меджлиса крымскотатарского народа. Важным элементом станет дальнейшее привлечение к совместной работе бывших пленников Кремля", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Службе безопасности Украины сообщили, что в плену боевиков на оккупированном Донбассе удерживаются 214 украинцев.

Отметим, что последний обмен пленными состоялся 16 апреля между Украиной и пророссийскими боевиками из так называемых "ДНР" и "ЛНР". Из российского плена вернулись 20 граждан Украины. Освобожденные из плена украинцы должны были пройти обязательную 14-дневную обсервацию.