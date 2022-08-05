В Украине запускают бесплатное обучение IT-специалистов: какие есть профессии

Минцифра предлагает бесплатное обучение в IT-сфере. На выбор предлагается перечень из разных специальностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства цифровой трансформации Украины.

Очень скоро желающие смогут подать заявку на IT Generation. Этот проект позволит украинцам получить бесплатное образование и начать свою карьеру в IT-сфере.

Команда проекта подробно рассказала обо всех возможных специальностях, чтобы человек смог выбрать необходимый для него курс. По завершению курсов участник может получить одну из предложенных профессий: