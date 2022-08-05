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В Україні запускають безоплатне навчання IT-фахівців: які є професії

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Україна, П'ятниця 05 серпня 2022 17:07
В Україні запускають безоплатне навчання IT-фахівців: які є професії Фото: Мінцифра кликає українців на безкоштовні IT-курси (pixabay.com)
Автор: Дмитро Браславський

Мінцифра пропонує безоплатне навчання в IT-сфері. На вибір пропонується перелік з різних спеціальностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства цифрової трансформації України.

Дуже скоро охочі зможуть подати заявку на IT Generation. Цей проєкт дозволить українцям здобути безкоштовну освіту та розпочати свою кар'єру в IT-сфері.

Команда проєкту детально розповіла про всі можливі спеціальності аби людина змогла обрати необхідний для неї курс. По завершенню курсів учасник може отримати одну із запропонованих професій:

  • Project та Product Management
  • Business Analysis
  • UI/UX Design
  • Digital Marketing
  • HR/Recruting
  • FrontEnd
  • QA
  • Java
  • JavaScript
  • Pyton та Blockchain

Нагадаємо, що уряд виділив гранти для майбутніх IT-фахівців. Держава планує залучити до цього 60 тисяч українців.

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IT Міністерство цифрової трансформації
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