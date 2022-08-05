В Україні запускають безоплатне навчання IT-фахівців: які є професії
Мінцифра пропонує безоплатне навчання в IT-сфері. На вибір пропонується перелік з різних спеціальностей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства цифрової трансформації України.
Дуже скоро охочі зможуть подати заявку на IT Generation. Цей проєкт дозволить українцям здобути безкоштовну освіту та розпочати свою кар'єру в IT-сфері.
Команда проєкту детально розповіла про всі можливі спеціальності аби людина змогла обрати необхідний для неї курс. По завершенню курсів учасник може отримати одну із запропонованих професій:
- Project та Product Management
- Business Analysis
- UI/UX Design
- Digital Marketing
- HR/Recruting
- FrontEnd
- QA
- Java
- JavaScript
- Pyton та Blockchain
Нагадаємо, що уряд виділив гранти для майбутніх IT-фахівців. Держава планує залучити до цього 60 тисяч українців.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.