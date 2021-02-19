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В Украине запускают автоматизированную систему тестирования моряков

Автор: РБК-Украина

В Украине появится автоматизированная система тестирования моряков. Соответствующий проект приказа появился на сайте Министерства инфраструктуры.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает правительственный портал.

Сообщается, что приказ предполагает введение автоматизированной системы тестирования моряков без участия человека-экзаменатора.

"Прозрачность, автоматизация и исключение человеческого фактора - наши основные приоритеты в реформировании системы дипломирования моряков. Мы упрощаем эту систему, чтобы исключить коррупцию, внедрить удобные цифровые сервисы и освободить моряка от посредников при подтверждении квалификации", - отметил Криклий.

Отметим, летом Кабинет министров одобрил постановление, которым функции по дипломированию моряков полностью передали Морской администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине запустили 5 дополнительных транспортных сервисов, в том числе электронный кабинет моряка, в котором можно просмотреть имеющиеся документы, а также подать заявление на прохождение квалификации.

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Новости Украины морякиВладислав Криклий
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