В Украине запущен Электронный кабинет застройщика

В тестовом режиме запущен Электронный кабинет застройщика, где субъекты градостроительства могут получить административные услуги в отношении объектов незначительного класса последствий (СС1) в автоматическом режиме - без участия должностного лица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

Презентация нового онлайн-сервиса состоялась сегодня, 13 декабря, при участии премьер-министра Украины Алексея Гончарука, вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, министра развития общин и территорий Украины Алены Бабак и председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрея Клочко.

В мероприятии также принял участие и.о. председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Александр Строкач.

Электронный кабинет застройщика - это персонифицированная онлайн-страница для регистрации и получения документов декларативного, а в дальнейшем и разрешительного характера на объекты строительства.

Сейчас, через Электронный кабинет застройщика можно оформить начало и завершение строительства объектов с незначительным классом последствий (ответственности) СС1.

Заказчик строительства может зарегистрироваться в личном кабинете на странице онлайн-сервиса, выбрать необходимую услугу и заполнить предложенные поля. Система будет проверять внесенную информацию автоматически, в том числе относительно права собственности на земельный участок, его целевого назначения, принадлежности объекта к классу последствий СС1 по квадратуре, количеством этажей и т. п. При условии соответствия всех данных регистрация документов декларативного характера и внесение данных в Единый реестр разрешительных документов будет осуществляться автоматически - с отправлением результата предоставления административной услуги на электронную почту субъекта градостроительства.

"Принцип работы нового онлайн-сервиса - максимальная цифровизация процессов и устранение чиновника из разрешительных процедур, а следовательно предотвращение проявлений коррупции. Кроме того, это стопроцентно современный подход к предоставлению административных услуг, который уже давно ожидали граждане и строительная отрасль в целом. Благодаря команде нового правительства, поддержке TAPAS, Фонда Восточная Европа и Офиса эффективного регулирования BRDO удалось дать старт этому масштабному проекту. Сегодняшняя презентация - только начало коренной реформы в сфере градостроительства, в планах правительства еще много амбициозных задач", - прокомментировал событие и.о. председателя Госархстройинспекции Александр Строкач.

Уже вскоре будет запущен второй этап внедрения Электронного кабинета застройщика - в рамках онлайн-системы станут доступными и услуги по получению разрешений и сертификатов на объекты со средними (СС2) и значительными (СС3) последствиями.