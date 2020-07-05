В Украине запретили вывоз донорской крови

В воскресенье вступил в силу соответствующий закон
В Украине с воскресенья, 5 июля, разрешили ввоз для военнослужащих вакцины без регистрации и запретили вывоз донорской крови. Сегодня вступил в силу соответствующий закон.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Вчера документ был обнародован в издании "Голос Украины" и вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования.
Закон упростил действующую процедуру регистрации лекарств, которая предусматривает, что их можно зарегистрировать только после исчерпания срока патентной защиты оригинального препарата.
Документ предусматривает:
Подчеркнем, вывоз разрешается в случае, когда правительство принимает решение о предоставлении гуманитарной помощи другим странам, или если наши медучреждения полностью обеспечены плазмой и донорской кровью.
Напомним, Рада 2 июня одобрила соответствующий проект закона №2429 во втором чтении, за него проголосовали 332 нардепа.
Как писало РБК-Украина, данный закон нардепы приняли за основу еще в конце 2019 года, тогда его поддержали 259 депутатов.
Автор: Юлия Струк