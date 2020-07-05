В Україні заборонили вивезення донорської крові

У неділю набрав чинності відповідний закон
В Україні з неділі, 5 липня, дозволили ввезення для військовослужбовців вакцини без реєстрації і заборонили вивіз донорської крові. Сьогодні набрав чинності відповідний закон.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Вчора документ був оприлюднений у виданні "Голос України" і набрав чинності з дня, наступного за днем опублікування.
Закон спростив діючу процедуру реєстрації ліків, яка передбачає, що їх можна зареєструвати тільки після вичерпання терміну патентного захисту оригінального препарату.
Документ передбачає:
Підкреслимо, вивезення дозволяється у разі, коли уряд приймає рішення про надання гуманітарної допомоги іншим країнам, або якщо наші медустанови повністю забезпечені плазмою і донорською кров'ю.
Нагадаємо, Рада 2 червня схвалила відповідний проект закону №2429 у другому читанні, за нього проголосували 332 нардепи.
Як писало РБК-Україна, цей закон нардепи прийняли за основу ще в кінці 2019 року, тоді його підтримали 259 депутатів.
Автор: Юлия Струк