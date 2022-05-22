В Украине запретили российские и белорусские лекарства

Верховная рада внесла изменения в закон "О лекарственных средствах". Закон касается ограничения оборота лекарственных средств, производство которых расположено на территории Российской Федерации или Республики Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона № 7313 .

Согласно документу, в государственной регистрации лекарственных средств может быть отказано, если будет выявлено, что один, несколько или все этапы производства лекарственного средства осуществляются предприятиями, производственные мощности которых расположены на территории государства-агрессора (Российской Федерации) или Республики Беларусь.

Кроме того, проведенная ранее регистрация лекарственных средств может быть отменена.