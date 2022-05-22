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В Украине запретили российские и белорусские лекарства

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Украина, Воскресенье 22 мая 2022 15:15
В Украине запретили российские и белорусские лекарства Фото: лекарства из Беларуси и России запрещены в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада внесла изменения в закон "О лекарственных средствах". Закон касается ограничения оборота лекарственных средств, производство которых расположено на территории Российской Федерации или Республики Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №7313.

Согласно документу, в государственной регистрации лекарственных средств может быть отказано, если будет выявлено, что один, несколько или все этапы производства лекарственного средства осуществляются предприятиями, производственные мощности которых расположены на территории государства-агрессора (Российской Федерации) или Республики Беларусь.

Кроме того, проведенная ранее регистрация лекарственных средств может быть отменена.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины запретило продажу и применение 39 белорусских лекарственных средств. Те, которые были импортированы и выпущены в обращение, можно продавать и применять до истечения срока годности.

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