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В Украине запретили "Партию Шария"

Фото: блогер Анатолий Шарий (facebook com anatolijsharij)
Автор: Сергей Новиков

Восьмой апелляционный административный суд запретил "Партию Шария", которая находится в списке Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение "Чесно".

Сообщается, что вторая попытка запретить "Партию Шария" стала успешной. Год назад Служба безопасности Украины пыталась запретить ее через Окружной административный суд Киева.

После решения суда имущество политической силы должно быть передано в пользу государства. Вердикт еще может быть обжалован.

Что с самим Анатолием Шарием

В мае 2022 года блогера Анатолия Шария задержали в Испании по запросу правоохранительных органов Украины. Но уже на следующий день суд отпустил его под подписку о невыезде. На данный момент в отношении него действует экстрадиционная проверка. Генпрокурор Ирина Венедиктова полагает, что экстрадиция Шария может затянуться на год.

В Украине блогер проходит подозреваемым в деле о государственной измене и дискриминации. Его партия не смогла пройти в парламент, однако имеет представителей в нескольких местных советах.

Отметим, "Партия Шария" стала девятой запрещенной из списка пророссийских партий. Сегодня также была запрещена "Левая оппозиция".

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Анатолий Шарий