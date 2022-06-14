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В Украине запретили партию херсонского коллаборанта Сальдо

Фото: херсонский коллаборант Владимир Сальдо (facebook.com/SaldoVladimir)
Автор: Иван Носальский

Восьмой апелляционный административный суд утвердил запрет деятельности партии "Блок Владимира Сальдо" в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Суд принял решение о запрете деятельности пророссийской партии сегодня, 14 июня. Отмечается, что все имущество организации переходит под контроль украинского государства. Решение могут оспорить в Верховном суде.

"Блок Владимира Сальдо" стал шестой партией, деятельность которой запретили на территории Украины за последние шесть дней.

Стоит заметить, что Сальдо - бывший мэр Херсона. Он создал партию еще в 2019 году перед местными выборами в 2020. Против него открыто производство, потому как политик стал одним из 23 людей в Херсонской области, которые взяли российский паспорт.

Напомним, ранее стало известно, что Восьмой апелляционный административный суд удовлетворил иск о запрете политической партии "Держава".

Также мы писали, что в понедельник, 13 июня, Восьмой апелляционный административный суд во Львове запретил партию "Социалисты".

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Война России против УкраиныАпелляционный суд КиеваВладимир Сальдо