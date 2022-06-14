В Украине запретили партию херсонского коллаборанта Сальдо

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Суд принял решение о запрете деятельности пророссийской партии сегодня, 14 июня. Отмечается, что все имущество организации переходит под контроль украинского государства. Решение могут оспорить в Верховном суде.

"Блок Владимира Сальдо" стал шестой партией, деятельность которой запретили на территории Украины за последние шесть дней.

Стоит заметить, что Сальдо - бывший мэр Херсона. Он создал партию еще в 2019 году перед местными выборами в 2020. Против него открыто производство, потому как политик стал одним из 23 людей в Херсонской области, которые взяли российский паспорт.