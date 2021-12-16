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В Украине запретили крепкие и ментоловые сигареты

Автор: Александр Белоус

Верховная рада внесла изменения в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного воздействия табака. Законом запрещается продажа ароматизированных и крепких сигарет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Рады 19 ноября, которое транслировалось на Youtube.

Проект закона №4358 во втором чтении поддержали 317 депутатов.

Закон в соответствии с директивой 2014/40/ЕС вводит запрет на продажу ароматизированных вкусовых (фруктовые, конфеты, ментол и др.) табачных изделий и электронных сигарет, жидкостей и заправочных контейнеров.

"Такие изделия привлекают детей и молодежь к началу курения, создавая ложное впечатление о последствиях употребления табачных изделий", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Также законом запрещается продажа сигарет, в которых уровни выбросов никотина, смолы и монооксида углерода в дыме одной сигареты превышают: никотина - 1 мг, смолы - 10 мг, монооксида углерода - 10 мг;

Упаковка электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, должна включать список всех ингредиентов в порядке уменьшения удельного веса с указания содержания никотина в изделии и его дозу при однократном использовании.

Для целей запрета курения законом еще раз определяется понятие "общественное место" - часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды зданий и сооружений, а также подземные переходы, стадионы, паркинги.

Таким образом, улица, парки и пляжи не являются общественными местами, и в них можно курить и не надо носить защитные маски.

В то же время закон предоставляет полномочия городским, сельским, поселковым советам дополнительно определять свободные от курения места в пределах соответствующей громады.

Кроме того, закон:

  • запрещает рекламу, спонсорство и продажу до 21 возраста электронных сигарет, электронных устройств для курения, а также табака и его заменителей в интернете;
  • вводит медицинские предупреждения на упаковках электронных сигарет, жидкостей и сигаретах для нагрева;
  • увеличивает медицинские предупреждения на пачках с 50% до 65% от площади с фотоизображениями последствий курения с обеих сторон.

Напомним, по данным Госстата, количество украинцев в возрасте 12 лет и старше, которые сообщили, что курят, в 2019 году составляло 5,56 млн человек.

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