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В Украине запретили использовать видеорегистраторы

Фото: в Украине запретили использовать видеорегистраторы (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Во всех регионах Украины запретили использование видеорегистраторов. Это необходимо для предотвращения разглашения информации врагу касаемо позиций и перемещения ВСУ.

Эту информацию РБК-Украина подтвердил руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник

По словам Сеника, запрещена:

  • съемка дорог общего пользования;
  • съемка объектов общего назначения;
  • съемка объектов инфраструктуры;
  • съемка блокпостов;
  • съемка расположения или же перемещении подразделений наших военных.

Руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ отметил, что запрет важно соблюдать во всех регионах нашей страны, а особенно в тех, где продолжаются боевые действия.

"Это решение военного командования доведено до представителей военных администраций, они должны подчеркивать на этом для общественности",- заявил Сеник.

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