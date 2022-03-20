В Україні заборонили використовувати відеореєстратори

В усіх регіонах України заборонили використання відеореєстраторів. Це необхідно для запобігання розголошення інформації ворогу щодо позицій та переміщення ЗСУ.

Цю інформацію РБК-Україна підтвердив керівник Управління у зв'язках із громадськістю ЗСУ Богдан Сеник.

За словами Сеника, заборонена:

зйомка доріг загального користування;

зйомка об'єктів загального призначення;

зйомка об'єктів інфраструктури;

зйомка блокпостів;

зйомка розташування або ж переміщенні підрозділів наших військових.

Керівник Управління у зв'язках із громадськістю ЗСУ наголосив, що заборони важливо дотримуватися в усіх регіонах нашої країни, а особливо в тих, де тривають бойові дії.

"Це рішення військового командування доведено до представників військових адміністрацій, вони мають наголошувати на цьому для громадськості",- заявив Сеник.