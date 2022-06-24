В Украине запретили деятельность очередной пророссийской партии
Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность еще одной пророссийской партии. Речь идет о политической партии "Русь Единая".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Восьмой апелляционный административный суд в Facebook.
"24 июня 2022 года коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административного дела №640/24270/21 о запрете политической партии "Русь Единая".... Судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность политической партии "Русь Единая", - говорится в сообщении.
Согласно решению суда, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.
Напомним, вчера Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность "Прогрессивной социалистической партии" Натальи Витренко. Эта партия также занимала пророссийскую позицию.
Стоит отметить, что по инициативе Службы безопасности Украины суд на 23 июня в Украине было запрещено деятельность 12 пророссийских партий.