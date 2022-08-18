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В Украине заморозят тарифы на тепло. Зеленский подписал закон

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении моратория на повышение коммунальных тарифов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Мораторий будет действовать в течение военного положения и 6 месяцев после его завершения для тарифов на газ, теплоснабжение и горячую воду. Разницу в тарифах поставщику будет компенсировать государство.

Законом устанавливается, что:

  • тарифы на услуги распределения природного газа не подлежат увеличению;
  • тарифы на тепловую энергию, на услуги по поставке тепловой энергии и услуги по поставке горячей воды для всех категорий потребителей не подлежат увеличению;
  • цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению от цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Законом устанавливается запрет поставщикам природного газа проводить любые действия по принуждению бытового потребителя до оплаты задолженности.

Напомним, что ранее Зеленский учредил новую награду за оборону Украины.

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