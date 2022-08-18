В Украине заморозят тарифы на тепло. Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении моратория на повышение коммунальных тарифов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.
Мораторий будет действовать в течение военного положения и 6 месяцев после его завершения для тарифов на газ, теплоснабжение и горячую воду. Разницу в тарифах поставщику будет компенсировать государство.
Законом устанавливается, что:
Законом устанавливается запрет поставщикам природного газа проводить любые действия по принуждению бытового потребителя до оплаты задолженности.
Напомним, что ранее Зеленский учредил новую награду за оборону Украины.
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